ВСУ атаковали мирных жителей в ходе эвакуации из Толстого в ДНР

ВСУ регулярно совершают нападения на мирных жителей, заявил Механ.
Украинский дрон атаковал группу мирных жителей во время их эвакуации из села Толстой в ДНР. Об этом рассказал разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Механ.
«При эвакуации из населенного пункта Толстой мирных граждан нам приходилось зачастую закрывать собой», — передает слова Механа ТАСС. Он добавил, что эвакуация, несмотря на инцидент, все же была успешно завершена.
Село Толстой освобождено российскими силами 9 июля. В ходе боев для его защиты были уничтожены несколько украинских штурмовых подразделений.