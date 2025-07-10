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ВСУ атаковали мирных жителей в ходе эвакуации из Толстого в ДНР

Украинский дрон атаковал группу мирных жителей во время их эвакуации из села Толстой в ДНР. Об этом рассказал разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Механ.

ВСУ регулярно совершают нападения на мирных жителей, заявил Механ.

Украинский дрон атаковал группу мирных жителей во время их эвакуации из села Толстой в ДНР. Об этом рассказал разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Механ.

«При эвакуации из населенного пункта Толстой мирных граждан нам приходилось зачастую закрывать собой», — передает слова Механа ТАСС. Он добавил, что эвакуация, несмотря на инцидент, все же была успешно завершена.

Село Толстой освобождено российскими силами 9 июля. В ходе боев для его защиты были уничтожены несколько украинских штурмовых подразделений.