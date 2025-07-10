Мальчик-ишимбаец травмировался, рухнув с дерева

В Госкомитете обратили внимание на необходимость усиления контроля за детьми в летний период. По словам представителей ведомства, летние каникулы — время, когда многие дети остаются без должного присмотра взрослых. Они подчеркнули, что хотя детские травмы и ссадины являются практически неизбежными, важно регулярно напоминать детям о правилах безопасности.