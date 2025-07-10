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Мальчик-ишимбаец травмировался, рухнув с дерева

В Башкирии подростка госпитализировали после падения с дерева.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 9 июля, в башкирском городе Ишимбай случился инцидент, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

17-летний мальчик упал с дерева и получил небольшие травмы, его госпитализировали.

В Госкомитете обратили внимание на необходимость усиления контроля за детьми в летний период. По словам представителей ведомства, летние каникулы — время, когда многие дети остаются без должного присмотра взрослых. Они подчеркнули, что хотя детские травмы и ссадины являются практически неизбежными, важно регулярно напоминать детям о правилах безопасности.