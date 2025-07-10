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В МЧС рассказали о ситуации с лесным пожаром под Ростовом-на-Дону

Лесной пожар в Каменском лесничестве Ростовской области продолжает охватывать новые территории.

Лесной пожар в Каменском лесничестве Ростовской области продолжает охватывать новые территории. Его площадь уже превысила 324 гектаров, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«По состоянию на 07.00 мск площадь пожара 324 га. На месте работает группировка РСЧС 194 человека личного состава, 54 единицы техники», — говорится в сообщении ведомства.

При этом угрозы населенным пунктам нет, заверили в МЧС.

Отметим, что о данном лесном пожаре стало известно днем в среду, 9 июля. Уже к вечеру площадь пожара приблизилась к 170 гектарам. Для борьбы с огнем МЧС разбило пожар на пять боевых участков.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае за сутки загорелось четвертое поле с пшеницей.