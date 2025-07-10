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Больше дюжины беспилотников ВСУ сбиты над регионами РФ и акваторией Черного моря

Российское ПВО уничтожило 14 украинских беспилотников над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Наибольшее количество БПЛА было сбито над акваторией Черного моря, сообщили Минобороны РФ.

Российское ПВО уничтожило 14 украинских беспилотников над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«За прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов воздушного типа», — сказано в сообщении. Все БПЛА были самолетного типа.

Наибольшее количество было сбито над акваторией черного моря — 8 БПЛА. Два беспилотника сбиты — над территорией Белгородской области, 2 БПЛА — над территорией Республики Крым, а также по одному беспилотнику над территорией Пензенской и Курской области.

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