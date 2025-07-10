Житель Хабаровского края отмечал день рождения и убил своего гостя

На суде обвиняемый объяснил, что лишь пытался успокоить ставшего агрессивным гостя, приглашенного в числе прочих на празднование именин в баню. В качестве успокоительного выбрал кочергу, которой несколько раз ударил буяна по голове. В больницу пострадавшего доставили лишь на следующий день, но спасти его медикам уже не удалось.