Житель Хабаровского края отмечал день рождения и убил своего гостя

На суде обвиняемый объяснил, что лишь пытался успокоить ставшего агрессивным гостя, приглашенного в числе прочих на празднование именин в баню. В качестве успокоительного выбрал кочергу, которой несколько раз ударил буяна по голове. В больницу пострадавшего доставили лишь на следующий день, но спасти его медикам уже не удалось.
Как сообщили в прокуратуре региона, мужчина признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.