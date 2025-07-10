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Житель Хабаровского края отмечал день рождения и убил своего гостя

В Хабаровском крае вынесен приговор 31-летнему жителю Тугуро-Чумиканского района, который ударил кочергой своего гостя. В результате полученных травм потерпевший скончался.

На суде обвиняемый объяснил, что лишь пытался успокоить ставшего агрессивным гостя, приглашенного в числе прочих на празднование именин в баню. В качестве успокоительного выбрал кочергу, которой несколько раз ударил буяна по голове. В больницу пострадавшего доставили лишь на следующий день, но спасти его медикам уже не удалось.

Как сообщили в прокуратуре региона, мужчина признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.