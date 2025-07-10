ВСУ атаковали группу гражданских лиц во время их эвакуации из села Толстой, расположенного на западе Донецкой Народной Республики. Об этом стало известно от разведчика 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Механ».
По словам разведчика, которые приводит ТАСС, во время эвакуации гражданских лиц из населённого пункта российские военнослужащие были вынуждены защищать их собой от атак украинских дронов. В некоторых случаях бойцы даже переносили людей на себе.
«Были у нас тяжелораненые, и мы с моим напарником долго выносили их из населённого пункта», — рассказал «Механ».
Военный отметил, что ВС РФ успешно эвакуировали группу мирных жителей.
Ранее российскому военнослужащему удалось в одиночку зачистить один из островов на Днепре на херсонском направлении.