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В ДНР российские бойцы закрывали собой людей от летящего на них БПЛА

Дрон ВСУ атаковал мирных жителей при эвакуации из Толстого в ДНР.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ атаковали группу гражданских лиц во время их эвакуации из села Толстой, расположенного на западе Донецкой Народной Республики. Об этом стало известно от разведчика 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Механ».

По словам разведчика, которые приводит ТАСС, во время эвакуации гражданских лиц из населённого пункта российские военнослужащие были вынуждены защищать их собой от атак украинских дронов. В некоторых случаях бойцы даже переносили людей на себе.

«Были у нас тяжелораненые, и мы с моим напарником долго выносили их из населённого пункта», — рассказал «Механ».

Военный отметил, что ВС РФ успешно эвакуировали группу мирных жителей.

Ранее российскому военнослужащему удалось в одиночку зачистить один из островов на Днепре на херсонском направлении.

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