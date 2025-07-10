Почта Банк оштрафован за нарушения при взыскании долгов с клиентов

В ходе проверки ГУФССП выявило несколько серьезных нарушений в деятельности банка. В частности, сотрудники АО «Почта Банк» не сообщали должникам информацию о составляющих структуры задолженности. Кроме того, в одном случае представители банка связались с матерью должника, а в другом — с третьим лицом, не получив согласия ни самого клиента, ни этого лица на подобное взаимодействие.