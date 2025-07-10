Почта Банк оштрафован за нарушения при взыскании долгов с клиентов

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Омской области привлекли АО «Почта Банк» к административной ответственности за неправомерные действия при взаимодействии с должниками. Банк нарушил закон, ведя телефонные переговоры с клиентами и третьими лицами без соблюдения установленных требований.
Напомним, что деятельность организаций, занимающихся взысканием задолженности, регулируется Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Согласно документу, кредитор или его представитель обязаны предоставлять заемщику полную информацию о задолженности, включая ее размер и структуру, а также предупреждать о ведении аудиозаписи разговора.
В ходе проверки ГУФССП выявило несколько серьезных нарушений в деятельности банка. В частности, сотрудники АО «Почта Банк» не сообщали должникам информацию о составляющих структуры задолженности. Кроме того, в одном случае представители банка связались с матерью должника, а в другом — с третьим лицом, не получив согласия ни самого клиента, ни этого лица на подобное взаимодействие.
По результатам проверки должностные лица надзорного ведомства составили административный протокол по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ. Банку был назначен штраф в размере 80 тысяч рублей.
Попытки АО «Почта Банк» обжаловать решение в вышестоящих инстанциях не увенчались успехом: постановление осталось без изменений. В настоящее время штраф выплачен в полном объеме. Ранее мы писали, что присяжные признали омича виновным в убийстве мужа любовницы.