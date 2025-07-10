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Командиры ВСУ массово дезертировали на сумском направлении

Штаб батальона ВСУ дезертировал в полном составе, включая командира, на сумском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

Весь штаб батальона ВСУ, вместе с командиром, дезертировали на сумском направлении, сообщает ТАСС.

Штаб батальона ВСУ дезертировал в полном составе, включая командира, на сумском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

«В одном из подразделений дезертировал весь штаб батальона во главе с командиром», — написано в материале. Также было отмечено, что 150-е бригады ВСУ были небоеспособны на сумском направлении.

Ранее на сумском направлении сообщалось о пропаже почти всей второй штурмовой роты 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, а также о значительных потерях украинских сил — за те сутки они составили 140 человек, а общее число погибших превысило 250.