Ушел из дома и пропал: в Ангарске завершены поиски пятилетнего мальчика

Утром 10 июля в Ангарске пропал пятилетний мальчик. Родители ребенка обратились за помощью в полицию, к волонтерам и неравнодушным жителям. Как стало известно КП-Иркутск от пресс-службы полиции региона, ребенок ушел из дома в неизвестном направлении.
— Причины и обстоятельства ухода неизвестны. Ранее из дома мальчика не убегал, он растет в благополучной семье, — уточнили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Сейчас поисками занимает добровольческий поисково-спасательный отряд и правоохранители.
Мальчика нашла участковый сотрудник полиции в 8 микрорайоне города. Там мальчик гулял на площадке во дворе дома.