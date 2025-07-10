Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушел из дома и пропал: в Ангарске завершены поиски пятилетнего мальчика

В Ангарске пятилетний мальчик ушел из дома в неизвестном направлении.

Утром 10 июля в Ангарске пропал пятилетний мальчик. Родители ребенка обратились за помощью в полицию, к волонтерам и неравнодушным жителям. Как стало известно КП-Иркутск от пресс-службы полиции региона, ребенок ушел из дома в неизвестном направлении.

— Причины и обстоятельства ухода неизвестны. Ранее из дома мальчика не убегал, он растет в благополучной семье, — уточнили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас поисками занимает добровольческий поисково-спасательный отряд и правоохранители.

Мальчика нашла участковый сотрудник полиции в 8 микрорайоне города. Там мальчик гулял на площадке во дворе дома.