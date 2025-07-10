Ушел из дома и пропал: в Ангарске завершены поиски пятилетнего мальчика

Утром 10 июля в Ангарске пропал пятилетний мальчик. Родители ребенка обратились за помощью в полицию, к волонтерам и неравнодушным жителям. Как стало известно КП-Иркутск от пресс-службы полиции региона, ребенок ушел из дома в неизвестном направлении.