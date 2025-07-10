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В Новосибирске раскрыта масштабная афера с «Пушкинскими картами»

Правоохранительные органы пресекли деятельность группы мошенников, организовавших аферу с использованием государственной программы «Пушкинская карта».

Трое злоумышленников похитили более 22 миллионов рублей на фиктивных экскурсиях. Об этом сообщает региональная пресс-служба ГУ МВД.

В Новосибирске правоохранительные органы пресекли деятельность группы мошенников, которые продавали фиктивные экскурсионные билеты в рамках программы «Пушкинская карта». Преступная схема обернулась для аферистов арестом на имущество и значительными финансовыми потерями для бюджета.

По материалам дела, в 2022 году трое жителей Новосибирска зарегистрировались на платформе «PRO.Культура.РФ» и начали анонсировать несуществующие экскурсионные программы. Стоимость одной фиктивной поездки составляла около 4 тысяч рублей. Билеты на эти экскурсии покупались с использованием «Пушкинских карт», в том числе оформленных на несуществующих граждан.

В результате мошенники похитили почти 22,5 миллиона рублей, которые затем тратили на личные нужды.

Преступление раскрыто благодаря слаженной работе сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области, а также сотрудников регионального УФСБ России и Росгвардии. В ходе расследования было установлено, что для легализации своих доходов аферисты осуществляли ряд финансовых операций и сделок.

В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.