В Новосибирске раскрыта масштабная афера с «Пушкинскими картами»

По материалам дела, в 2022 году трое жителей Новосибирска зарегистрировались на платформе «PRO.Культура.РФ» и начали анонсировать несуществующие экскурсионные программы. Стоимость одной фиктивной поездки составляла около 4 тысяч рублей. Билеты на эти экскурсии покупались с использованием «Пушкинских карт», в том числе оформленных на несуществующих граждан.