Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Налоговый шантаж: в Андижане и Сурхандарье задержаны инспекторы, вымогавшие деньги у предпринимателей

Vaib.uz (Узбекистан. 10 июля). Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) пресекли действия налоговиков, которые пытались нажиться на бизнесе, угрожая компаниям штрафами и проверками. Инциденты произошли в Андижанской и Сурхандарьинской областях. Обоих налоговиков задержали с поличным при получении денег от предпринимателей.

Источник: Vaib.Uz

Давление на бизнес в Андижане

В Андижанской области старший инспектор отдела поддержки предпринимательства и обслуживания при областном налоговом управлении, пользуясь служебным положением, сообщил представителям компании, торгующей радио- и телеаппаратурой, о якобы выявленных нарушениях в налоговой отчётности. Он предупредил, что в результате предприятие может столкнуться с крупными налоговыми доначислениями и проверкой.

Через своих коллег он пообещал «замять» проблему — за взятку в размере $3 000. Сначала он получил $500, а при передаче оставшихся $2 500 был задержан сотрудниками СГБ и Следственного департамента МВД.

Второй случай — в Сурхандарье

Похожая схема была раскрыта и в Сурхандарьинской области. Здесь старший инспектор отдела контроля за деятельностью налоговых органов пригрозил внеплановой проверкой компании, занимающейся продажей мотоциклов и запчастей. За отказ от проверки он потребовал $2 500. Его также задержали при получении взятки, уже сотрудники СГБ и прокуратуры.

В отношении обоих налоговиков возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 3 статьи 168 УК — мошенничество с использованием служебного положения, и по части 1 статьи 211 УК — пособничество в даче взятки.

Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.