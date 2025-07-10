Налоговый шантаж: в Андижане и Сурхандарье задержаны инспекторы, вымогавшие деньги у предпринимателей

Похожая схема была раскрыта и в Сурхандарьинской области. Здесь старший инспектор отдела контроля за деятельностью налоговых органов пригрозил внеплановой проверкой компании, занимающейся продажей мотоциклов и запчастей. За отказ от проверки он потребовал $2 500. Его также задержали при получении взятки, уже сотрудники СГБ и прокуратуры.