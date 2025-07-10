Налоговый шантаж: в Андижане и Сурхандарье задержаны инспекторы, вымогавшие деньги у предпринимателей

Давление на бизнес в Андижане
В Андижанской области старший инспектор отдела поддержки предпринимательства и обслуживания при областном налоговом управлении, пользуясь служебным положением, сообщил представителям компании, торгующей радио- и телеаппаратурой, о якобы выявленных нарушениях в налоговой отчётности. Он предупредил, что в результате предприятие может столкнуться с крупными налоговыми доначислениями и проверкой.
Через своих коллег он пообещал «замять» проблему — за взятку в размере $3 000. Сначала он получил $500, а при передаче оставшихся $2 500 был задержан сотрудниками СГБ и Следственного департамента МВД.
Второй случай — в Сурхандарье
Похожая схема была раскрыта и в Сурхандарьинской области. Здесь старший инспектор отдела контроля за деятельностью налоговых органов пригрозил внеплановой проверкой компании, занимающейся продажей мотоциклов и запчастей. За отказ от проверки он потребовал $2 500. Его также задержали при получении взятки, уже сотрудники СГБ и прокуратуры.
В отношении обоих налоговиков возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 3 статьи 168 УК — мошенничество с использованием служебного положения, и по части 1 статьи 211 УК — пособничество в даче взятки.
Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.