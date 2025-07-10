ВСУ атаковали Пензенскую область: карта ударов БПЛА на 10 июля

Минобороны сообщило, что для атаки использовались дроны самолетного типа.
За ночь было уничтожено 14 беспилотников самолетного типа. Больше всего — над акваторией Черного моря. Дрон долетел и до Пензенской области — он был успешно ликвидирован. Интерактивная карта ударов ВСУ по регионам России — в материале URA.RU.
Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU.
Черное море.
Над этим регионом было уничтожено восемь дронов. Сообщений о пострадавших и разрушениях нет. Два беспилотника смогли долететь до Крыма — их успешно ликвидировали. Крымский мост не закрывался, судя по telegram-каналу, который публикует данные по проблемам и очередям из машин на переправе.
Пензенская область.
В регионе примерно в четыре утра по московскому времени вводился режим беспилотной опасности. Спустя несколько минут губернатор региона Олег Мельниченко сообщил, что средства ПВО уничтожили один беспилотник. Никто не пострадал, ничто не разрушено. По его словам, на месте падения обломков работают службы экстренного реагирования. Позже был отменен особый режим.
Белгородская область.
Было уничтожено два дрона, согласно сообщению Минобороны. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что при падении обломков беспилотника пострадала женщина. Согласно предварительной информации, у пострадавшей диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Бригада скорой помощи транспортировала женщину в городскую больницу Белгорода для проведения необходимого обследования.
Также из-за беспилотников произошло возгорание кровли жилого дома. Пожарные оперативно приступили к тушению пожара.
Курская область.
В приграничном регионе был уничтожен один дрон. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.