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В Германии раскрыли новую уловку Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп планирует использовать военную помощь Украине как рычаг давления на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы принудить его к переговорам с Москвой. Об этом сообщает немецкий журнал Focus.

Трамп будет шантажировать Киев военной помощью.

Президент США Дональд Трамп планирует использовать военную помощь Украине как рычаг давления на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы принудить его к переговорам с Москвой. Об этом сообщает немецкий журнал Focus.

«Трамп хочет заставить Киев сесть за стол переговоров и может использовать поставки оружия как средство давления», — говорится в материале. По информации журнала, приостановка поставок оружия была организована намеренно, чтобы в дальнейшем продемонстрировать способности президента США как антикризисного менеджера.

Несмотря на сообщения о снижении поставок, Трамп пообещал увеличить военную помощь Киеву, сосредоточившись на оборонительных средствах. Москва в свою очередь утверждает, что поставки вооружений лишь затягивают конфликт.

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