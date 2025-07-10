В Германии раскрыли новую уловку Трампа по Украине

«Трамп хочет заставить Киев сесть за стол переговоров и может использовать поставки оружия как средство давления», — говорится в материале. По информации журнала, приостановка поставок оружия была организована намеренно, чтобы в дальнейшем продемонстрировать способности президента США как антикризисного менеджера.