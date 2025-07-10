В американском городе обрушился туннель

В американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) обрушился туннель. Об этом сообщила городская пожарная служба.
Инцидент произошел в районе Уилмингтон. В результате происшествия около 15 человек оказались изолированы. Все они — работники туннеля.
Информации о пострадавших в результате происшествия пока нет.
По данным газеты Los Angeles Times, данный дорожный объект строился в рамках проекта по улучшению санитарных условий в городе.
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