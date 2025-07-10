Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В американском городе обрушился туннель

В американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) обрушился туннель.

В американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) обрушился туннель. Об этом сообщила городская пожарная служба.

Инцидент произошел в районе Уилмингтон. В результате происшествия около 15 человек оказались изолированы. Все они — работники туннеля.

Информации о пострадавших в результате происшествия пока нет.

По данным газеты Los Angeles Times, данный дорожный объект строился в рамках проекта по улучшению санитарных условий в городе.

Читайте также: В Бурятии пьяная девушка без прав спровоцировала ДТП с двумя погибшими.