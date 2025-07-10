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Об опасности телефонных мошенников напомнили жителям Новосибирска

Телефонные мошенники в России продолжают активно использовать схему обмана — звонки от имени сотрудников правоохранительных органов, Банка России, Социального фонда, ФНС и других государственных ведомств.

Источник: Viri Gutiérrez

Как предупреждают МВД России и Генеральная прокуратура, в подобных случаях необходимо немедленно прекратить разговор.

«Если вы заподозрили, что разговариваете с мошенником, сразу кладите трубку», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

Злоумышленники часто используют методы социальной инженерии, пытаясь запугать жертв или предложить им «выгодные» условия. В случае подобных звонков рекомендуется перезвонить в официальные службы по проверенным номерам, чтобы уточнить информацию.