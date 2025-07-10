Об опасности телефонных мошенников напомнили жителям Новосибирска

Как предупреждают МВД России и Генеральная прокуратура, в подобных случаях необходимо немедленно прекратить разговор.
«Если вы заподозрили, что разговариваете с мошенником, сразу кладите трубку», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.
Злоумышленники часто используют методы социальной инженерии, пытаясь запугать жертв или предложить им «выгодные» условия. В случае подобных звонков рекомендуется перезвонить в официальные службы по проверенным номерам, чтобы уточнить информацию.