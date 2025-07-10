Четыре жительницы Уфы ответят в суде за проведение нелегальных игр в покер

Четыре женщины обвиняются в преступлении по статье «незаконные организация и проведение азартных игр, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Как сообщили в пресс-службах прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, в 2023 году 42-летняя женщина организовала в арендованном подвальном помещении, расположенном в многоквартирном доме по ул. Менделеева в Уфе, проведение игр в покер. Там установили столы, разложили карты и игральные фишки. Уфимка привлекла троих обвиняемых в качестве крупье. Стоимость входа в игру составляла от 1,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей.