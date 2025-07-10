Четыре жительницы Уфы ответят в суде за проведение нелегальных игр в покер

Четыре женщины обвиняются в преступлении по статье «незаконные организация и проведение азартных игр, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Как сообщили в пресс-службах прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, в 2023 году 42-летняя женщина организовала в арендованном подвальном помещении, расположенном в многоквартирном доме по ул. Менделеева в Уфе, проведение игр в покер. Там установили столы, разложили карты и игральные фишки. Уфимка привлекла троих обвиняемых в качестве крупье. Стоимость входа в игру составляла от 1,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей.
Незаконную деятельность пресекли сотрудниками правоохранительных органов, которые изъяли игровое оборудование.
Сейчас уголовное дело направлено Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.