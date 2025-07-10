В Хакасии ревнивый муж во время прогулки задушил жену и закопал тело

По данным следствия, между супругами, которые не проживали вместе, регулярно возникали конфликты на почве ревности. Мужчина заранее подготовился к преступлению — спрятал лопату в месте их прогулок. После удушения жены он закопал тело на пустыре в районе улицы Энергетиков и покинул Россию.