В Хакасии ревнивый муж во время прогулки задушил жену и закопал тело

В Хакасии задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 33-летней супруги. Как сообщает Следственный комитет, преступление было совершено 24 июня во время совместной прогулки в Черногорске.
По данным следствия, между супругами, которые не проживали вместе, регулярно возникали конфликты на почве ревности. Мужчина заранее подготовился к преступлению — спрятал лопату в месте их прогулок. После удушения жены он закопал тело на пустыре в районе улицы Энергетиков и покинул Россию.
7 июля подозреваемый был задержан в аэропорту Абакана при попытке вернуться, чтобы забрать детей. Поводом для возбуждения дела стало обращение матери погибшей 30 июня о пропаже дочери.
«Фигурант заранее спланировал убийство, он спрятал лопату в месте совместных прогулок. 24 июня во время очередной встречи мужчина задушил супругу, после чего закопал ее тело на пустыре в районе улицы Энергетиков», — рассказали в ведомстве.
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