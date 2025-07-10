Автобус с пассажирами врезался в автомобиль в Артёме

Напомним, прокуратура контролирует разбирательство по факту ДТП с пассажирским автобусом, произошедшего в Надеждинском районе. Инцидент случился ночью 30 июня на федеральной трассе «Хабаровск — Владивосток» в районе села Вольно-Надеждинское. По предварительным сведениям, на момент аварии в салоне автобуса не было пассажиров.