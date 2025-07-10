Автобус с пассажирами врезался в автомобиль в Артёме

В Артёме сотрудники ГАИ выясняют причины ДТП с участием рейсового автобуса. Авария произошла на улице Центральной, вблизи дома № 1. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
По предварительным данным, пассажирский автобус маршрута № 22, следовавший из Артёма в посёлок Артёмовский, врезался в автомобиль Toyota Camry. В момент ДТП в салоне автобуса находились восемь пассажиров.
Полицейские продолжают работу на месте аварии, устанавливаются все детали произошедшего. Ведётся проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие решения.
Напомним, прокуратура контролирует разбирательство по факту ДТП с пассажирским автобусом, произошедшего в Надеждинском районе. Инцидент случился ночью 30 июня на федеральной трассе «Хабаровск — Владивосток» в районе села Вольно-Надеждинское. По предварительным сведениям, на момент аварии в салоне автобуса не было пассажиров.