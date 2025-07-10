Shot: Известный орский маньяк мог умереть при загадочных обстоятельствах

Известный на всю Россию орский маньяк мог умереть несколько лет назад при загадочных обстоятельствах под Оренбургом. Об этом в четверг, 10 июля, рассказали в Telegram-канале Shot.
В мае 2024 года сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп в районе озера Плотино села Аккермановка, однако опознать его не выходит до сих пор. На мужчине в момент смерти была футболка, темные штаны. Кроме того, все зубы у найденного золотые.
МВД составили фоторобот погибшего. Как только его увидели местные жители, они сразу же начали утверждать, что мужчина похож на маньяка Валерия Андреева, подозреваемого в убийстве более 100 женщин.
В ориентировке преступника были как раз золотые зубы. Кроме того, Аккермановка находится недалеко от самого Орска.
Андреев убивал с 2006-го по 2012 год. Сам он по профессии был дальнобойщиком. В 2012 году его задержали, но из-за отсутствия улик отпустили. В его машине тогда нашли презервативы, женское белье, заколки и другие штучки, уточнили в публикации.
Ранее маньяк-убийца Рудольф Варламов отбыл свой 15-летний срок в удмуртской исправительной колонии, после чего вышел на свободу.