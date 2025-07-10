Shot: Известный орский маньяк мог умереть при загадочных обстоятельствах

Андреев убивал с 2006-го по 2012 год. Сам он по профессии был дальнобойщиком. В 2012 году его задержали, но из-за отсутствия улик отпустили. В его машине тогда нашли презервативы, женское белье, заколки и другие штучки, уточнили в публикации.