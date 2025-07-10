На реке в сибирском городе обнаружили нефтяное загрязнение

На реке Ангаре в черте города Иркутска обнаружили нефтяное загрязнение. Следы разлива нефтепродуктов выявили в районе Верхней Набережной, сообщили в пресс-службе мэрии сибирского города.
К настоящему времени специалисты полностью локализовали загрязнение, выставив по его периметру боновые заграждения. Также для обезвреживания нефтепродуктов в месте разлива применили биоразлагаемый сорбент.
Иркутские специалисты сейчас проводят оценку состояния окружающей среды. Выясняются причины загрязнения.
При этом в мэрии заверили, что угрозы распространения нефтепродуктов по Ангаре нет.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области в результате ДТП произошел разлив сырой нефти.