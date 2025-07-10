ВС РФ подошли вплотную к новому населенному пункту в ДНР

Марочко сообщил, что в городе идут ожесточенные бои. Также ВСУ наращивают силы в Северске для того, чтобы сохранить ситуацию. Ранее российские войска уже сообщали о продвижении в других районах ДНР, включая населенный пункт Ступочки, где бои продолжаются на протяжении нескольких месяцев.