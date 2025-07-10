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ВС РФ подошли вплотную к новому населенному пункту в ДНР

Солдаты ВС РФ продвинулись в Северскую ДНР, а до пригорода осталось меньше одного километра. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

ВС РФ продвигаются в сторону Северска в ДНР, сообщает ТАСС.

Солдаты ВС РФ продвинулись в Северскую ДНР, а до пригорода осталось меньше одного километра. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

«За последние несколько суток ВС РФ осуществили успешный маневр и полностью заняли сразу две лесополосы северного Чубаровского пруда, расположенного восточного Северска в ДНР. В результате рывка расстояние до города на одном из участков фронта сократилось до 900 м», — заявил эксперт. Его слова приводит ТАСС.

Марочко сообщил, что в городе идут ожесточенные бои. Также ВСУ наращивают силы в Северске для того, чтобы сохранить ситуацию. Ранее российские войска уже сообщали о продвижении в других районах ДНР, включая населенный пункт Ступочки, где бои продолжаются на протяжении нескольких месяцев.