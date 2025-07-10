Аферисты обманули хабаровчан на 5,1 млн рублей

Злоумышленница рассказала, что прием в организации ведется по электронной очереди, номер которой указан в отправленном смс. Мужчина продиктовал его, а после стал получать множественные сообщения о взломе страницы на Госуслугах, о заявках на микрозаймы. После стали звонить якобы представители силовых ведомств, которые сообщили пенсионеру о том, что от его имени ведется финансирование террористических организаций.