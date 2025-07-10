Аферисты обманули хабаровчан на 5,1 млн рублей

Из-за «перерасчета трудового стажа» хабаровский пенсионер потерял около 2,7 млн рублей. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», лишили за сутки всех накоплений 60-летнего мужчину мошенники.
Девушка позвонила хабаровчанину под видом специалиста Пенсионного фонда (сейчас он на самом деле называется Социальным фондом), рассказала о существовании некоего приказа о перерасчете трудового стажа. Будто при оформлении пенсии мужчине не зачли несколько лет работы и поэтому ему полагается денежная компенсация.
Злоумышленница рассказала, что прием в организации ведется по электронной очереди, номер которой указан в отправленном смс. Мужчина продиктовал его, а после стал получать множественные сообщения о взломе страницы на Госуслугах, о заявках на микрозаймы. После стали звонить якобы представители силовых ведомств, которые сообщили пенсионеру о том, что от его имени ведется финансирование террористических организаций.
Запуганный возможной перспективой уголовного преследования, мужчина снял сбережения, чтобы перевести их на «безопасный счет» — всего 2 млн 735 тысяч рублей. Затем, поняв, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию.
Однако это не единственное обращение по схожему сценарию. Только на начальном этапе обмана позволили 65-летней хабаровчанке под видом работников управляющей организации. Якобы для регистрации заявки на ремонт домофона нужно назвать отправленный код. Завершением это истории стало также перечисление денег на подставные счета, думая, что таким образом накопления будут спасены, женщина перевела аферистам 2 млн 365 тысяч рублей.
— Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, — проинформировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю и напомнили, что сотрудники банков или правоохранительных органов не звонят клиентам и не пугают потерей денежных средств, не просят назвать данные банковских карт или пароли из смс, а значит при поступлении подобных звонков нужно незамедлительно прерывать разговор.