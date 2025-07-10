Присяжные оправдали свердловчанина, обвиняемого в убийстве

Косенкову было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». По версии следствия, в августе 2024 года Косенков выпивал вместе со своим знакомым на садовом участке в поселке Решеты. В какой-то момент вспыхнул конфликт. Следствие считает, что Косенков несколько раз ударил кулаком собутыльника и прогнал его со своего участка. Потом догнал его и дважды ударил кухонным ножом в область надплечья слева. От этих ран приятель Косенкова умер.