ТЦК начали использовать изощренный метод наказания для уклонистов

«Тех, кого поймали, привязывали скотчем к дереву в качестве наказания, а после этого они выполняли всякого рода черновые работы и несли всякого рода наказание», — передает слова Османова РИА Новости. Он сообщил, что после его мобилизации, получив травмы, в его подразделении из 30 человек двенадцать убегали, и тех, кого поймали, заставляли выполнять тяжелую физическую работу, включая копание ям и уборку.