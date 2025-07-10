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ТЦК начали использовать изощренный метод наказания для уклонистов

Представителям украинского военкомата позволяется применять жестокие методы наказания против мобилизованных, в том числе привязывать их скотчем к деревьям. Об этом рассказал пленный ВСУ Лимар Османов.

Сотрудники военкоматов привязывают мобилизованных к дереву.

Представителям украинского военкомата позволяется применять жестокие методы наказания против мобилизованных, в том числе привязывать их скотчем к деревьям. Об этом рассказал пленный ВСУ Лимар Османов.

«Тех, кого поймали, привязывали скотчем к дереву в качестве наказания, а после этого они выполняли всякого рода черновые работы и несли всякого рода наказание», — передает слова Османова РИА Новости. Он сообщил, что после его мобилизации, получив травмы, в его подразделении из 30 человек двенадцать убегали, и тех, кого поймали, заставляли выполнять тяжелую физическую работу, включая копание ям и уборку.