Руководители пермского ЧОП подозреваются в мошенничестве

По данным следствия, руководство ЧОП в марте 2025 года заключили с муниципальным бюджетным учреждением контракт на оказание охранных услуг на общую сумму более 3,5 млн руб. по обеспечению порядка в местах проведения массовых мероприятий на территории города Перми в период с мая 2025 года по сентябрь 2025 года, с привлечением не менее 440 охранников.