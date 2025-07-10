В приграничном городе Белгородской области при атаке ВСУ погибла женщина

Приграничный город Шебекино в Белгородской области вновь оказался под обстрелом со стороны ВСУ. При атаке украинских военных в городе погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений женщина скончалась на месте», — написал глава области в своем телеграм-канале.
Также ранения получил еще один мужчина — в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями грудной клетки и брюшной полости его доставили в центральную районную больницу Шебекино. Там ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Гладков также добавил, что в результате прилета снаряда разрушена пристройка частного дома. Еще в одном доме пробиты кровля и выбиты окна. На местах работают сотрудники оперативных служб.
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