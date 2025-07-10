Небо над Киевом затянуло дымом после взрывов

Со ссылкой на данные сервиса SaveEcoBot УНИАН пишет, что индекс качества воздуха в некоторых районах Киева сейчас достигает отметки 150 и больше при норме в 50. На данный момент наиболее критическая ситуация — на правом берегу Днепра, отмечает агентство.