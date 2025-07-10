Бил фонтаном: утечка газа в Талдыкоргане попала на видео

Густые клубы серо-желтого то ли дыма, то ли тумана вызвали бурную реакцию у жителей города — некоторые начали жаловаться на запах, другие опасались, что газ может загореться.
Позднее аварийные службы города заявили, что при обследовании обнаружили превышение предельно допустимой концентрации газа высокого давления" рядом с местом происшествия.
Чтобы обезопасить жителей близлежащих домов, подачу газа на этом участке аварийно отключили. Без газа, по данным аварийных служб, временно остались один коммунально-бытовой объект и 37-квартирный жилой дом.