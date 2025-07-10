В Самарской области рецидивиста обвиняют в нанесении побоев местным жителям

В ноябре прошлого года в полицию начали поступать жалобы на нападения в городе. Неизвестный распылял газовое оружие с перцовым спреем и скрывался. В одном случае 37-летняя женщина получила ожог шеи, защищая сына и собаку от нападавшего. В другом — 71-летнему мужчине злоумышленник выстрелил в щеку за отказ закурить.