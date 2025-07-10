В Самарской области рецидивиста обвиняют в нанесении побоев местным жителям

Следственный отдел ОМВД по Новокуйбышевску завершил расследование по четырем уголовным делам, объединённым в одно производство. Они возбуждены по статьям 116 и ч.2 статьи 213 УК РФ в отношении местного жителя, ранее неоднократно судимого за угрозы убийством и причинение вреда здоровью.
В ноябре прошлого года в полицию начали поступать жалобы на нападения в городе. Неизвестный распылял газовое оружие с перцовым спреем и скрывался. В одном случае 37-летняя женщина получила ожог шеи, защищая сына и собаку от нападавшего. В другом — 71-летнему мужчине злоумышленник выстрелил в щеку за отказ закурить.
Полиция опросила пострадавших, изучила видеозаписи и медицинские документы, составила ориентировку и вскоре задержала подозреваемого. По его словам, газовое устройство он приобрёл через Интернет для собственной безопасности. Изъяты аэрозольное устройство, баллончики и корпуса патронов.
Сотрудники органов внутренних дел опросили пострадавших, осмотрели места происшествий, просмотрели видео с камер видеонаблюдения, установили возможных очевидцев, изъяли медицинские документы. Полицейские составили и распространили ориентировку на розыск с описанием примет злоумышленника.
Расследование завершено, обвинительное заключение направлено в суд. Подозреваемый находился под подпиской о невыезде.
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