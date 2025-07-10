Пленный ВСУ: украинские ТЦК привязывают мобилизованных скотчем к деревьям

Украинские ТЦК привязывают мобилизованных скотчем к деревьям в качестве наказания, сообщил РИА Новости пленный стрелок из батальона «Волки да Винчи» Лимар Османов.
По его словам, всю обслуживающую работу, которую могли выдумать сотрудники ТЦК, заставляли выполнять мобилизованных, несмотря на время суток.
«Тех, кого поймали, привязывали скотчем к дереву в качестве наказания, а после этого они выполняли всякого рода черновые работы», — рассказал Османов.
Самого Османова мобилизовали, подрезав на дороге по пути с работы. Несмотря на полученные травмы спины и рёбер, его допустили до медкомиссии и признали годным.
Ранее военкор Александр Коц рассказал, что на фоне ударов по украинским военкоматам ТЦК в городе Сумы решил перебраться в подвал одной из пятиэтажек, жильцы которой оказались в роли живого щита.