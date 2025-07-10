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Житель Самарской области украл пилы, провод, плашки и канистру на 10 тысяч

Это случилось в марте в Октябрьске. Злоумышленник обчистил дом 30-летней женщины из Сызрани.

Это случилось в марте в Октябрьске. Злоумышленник обчистил дом 30-летней женщины из Сызрани, объяснили в региональном главке.

44-летний мужчина залез в жилье на улице Меловой. Оттуда стащил бензиновую и сабельную пилы, набор плашек для резьбы на трубах, 10-литровую канистру с топливом АИ-92 и медный провод. Ущерб составил 10 тыс. рублей.

Правоохранители поговорили с пострадавшей и осмотрели место инцидента. Узнали, что она не всегда бывает в доме в Октябрьске из-за ремонта. Чаще находится в Сызрани.

Также выяснили: злоумышленник пролез через проем в заборе, далее разбил окно, открыл запорное устройство и попал внутрь. Позже полицейские заглянули в комиссионки. В одной из них нашли залоговые документы на схожие инструменты.

После вышли на след злоумышленника и задержали его. Безработный местный признал вину и уточнил: деньги со сделки спустил на продукты и свои нужды. В присутствии понятых отдал канистру. Сейчас проходит по уголовному делу. Ущерб возместил.

Ранее писали, что безработный тольяттинец с судимостью обокрал магазин на 4 тыс. рублей.

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