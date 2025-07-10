В приморском порту Находка буксир врезался в стоящее у причала судно

Буксир врезался в судно в порту Находка в Приморском крае, в результате чего последнее получило повреждения, но разлива нефтепродуктов не произошло. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
По данным ведомства, происшествие случилось 1 июля (информацию обнародовали сегодня, 10-го) около 06:30 по местному времени.
«При следовании буксира “Бикин” к месту базирования произошел навал на судно “Сольвейга”, ошвартованное у причала № 60. Судно получило повреждения корпуса», — рассказали в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что Находкинская транспортная прокуратура начала проверку по данному факту — будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности мореплавания (при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования).
Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала о происшествии с туристическим катамараном у берегов Владивостока — судно загорелось и затонуло, но обошлось без пострадавших.