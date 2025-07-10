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Суд взыскал деньги с пермяка, который поджёг детскую коляску в подъезде

Он причинил ущерб на 55 тысяч рублей.

Суд в Перми взыскали деньги с мужчины, который поджёг детскую коляску в подъезде жилого дома, сообщает инстанция Мотовилихинского района.

Инцидент произошёл в многоквартирном жилом доме в ноябре 2024 года. Житель Перми зашёл в один из подъездов здания и поджёг детскую коляску, которая стояла на первом этаже. Пламя и дым начали распространяться на стены и потолок. Из-за пожара пострадало общее имущество собственников, а сумма ущерба составила почти 55 тысяч рублей.

Управляющая компания, отвечающая за содержание дома, обратилась в суд, чтобы взыскать с мужчины деньги на восстановление повреждённого общедомового имущества и государственную пошлину (стоимостью четыре тысячи рублей).

«Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд пришёл к выводу, что исковые требования управляющей компании к ответчику о взыскании денежных средств в счёт возмещения материального ущерба, подлежат удовлетворению в полном объёме», — рассказали в Мотовилихинском районном суде.

Сейчас заочное решение, вынесенное инстанцией, ещё не вступило в силу.