Суд взыскал деньги с пермяка, который поджёг детскую коляску в подъезде

Суд в Перми взыскали деньги с мужчины, который поджёг детскую коляску в подъезде жилого дома, сообщает инстанция Мотовилихинского района.
Инцидент произошёл в многоквартирном жилом доме в ноябре 2024 года. Житель Перми зашёл в один из подъездов здания и поджёг детскую коляску, которая стояла на первом этаже. Пламя и дым начали распространяться на стены и потолок. Из-за пожара пострадало общее имущество собственников, а сумма ущерба составила почти 55 тысяч рублей.
Управляющая компания, отвечающая за содержание дома, обратилась в суд, чтобы взыскать с мужчины деньги на восстановление повреждённого общедомового имущества и государственную пошлину (стоимостью четыре тысячи рублей).
«Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд пришёл к выводу, что исковые требования управляющей компании к ответчику о взыскании денежных средств в счёт возмещения материального ущерба, подлежат удовлетворению в полном объёме», — рассказали в Мотовилихинском районном суде.
Сейчас заочное решение, вынесенное инстанцией, ещё не вступило в силу.