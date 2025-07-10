Суд взыскал деньги с пермяка, который поджёг детскую коляску в подъезде

Инцидент произошёл в многоквартирном жилом доме в ноябре 2024 года. Житель Перми зашёл в один из подъездов здания и поджёг детскую коляску, которая стояла на первом этаже. Пламя и дым начали распространяться на стены и потолок. Из-за пожара пострадало общее имущество собственников, а сумма ущерба составила почти 55 тысяч рублей.