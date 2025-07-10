Обвиняемого в убийствах на Урале Аяза Сафарова оставили в СИЗО

По данным источника «Ъ-Урал», следователь во время заседания по делу Аяза Сафарова возражал против смягчения меры пресечения, так как, по его словам, обвиняемый может скрыться в Баку (столица Азербайджана). Апелляционная жалоба его брата Акифа Сафарова возвращена в суд первой инстанции для устранения препятствий при рассмотрении жалобы судом. Второй собеседник «Ъ-Урал» в следственных органах сообщил, что на допросе Акиф Сафаров говорил о том, что во время совершения инкриминируемых преступлений находился в другом месте и у него есть алиби.