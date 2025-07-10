В Приморье автобус с пассажирами вылетел на встречку и врезался в автомобиль

В городе Артеме (Приморский край) произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Об этом сообщил телеграм-канал Amur Mash.
Как уточняется, маршрутный автобус № 22 направлялся в поселок Артемовский. В ходе движения по улице Центральной водитель общественного транспорта вылетел на встречную полосу и на большой скорости врезался в легковой автомобиль Toyota Camry.
В итоге передняя часть легковушки оказалась сильно повреждена. Водитель иномарки получил серьезные травмы.
Издание также сообщает, что на месте аварии находится автомобиль скорой медицинской помощи. Медики оказывают помощь всем пострадавшим, но точное их количество пока не известно.
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