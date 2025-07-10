Гладков рассказал о погибших при ударе ВСУ по Шебекино

Сообщается о раненном мужчине, который госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. У него диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Также уничтожена пристройка частного дома, а в соседнем здании пробита кровля и перебита линия электропередач.