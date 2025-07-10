Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков рассказал о погибших при ударе ВСУ по Шебекино

После удара ВСУ по городу Шебекино, Белгородской области, погибла женщина, а также ранен мужчина. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

После прилета снаряда ВСУ погибла женщина и тяжело ранен мужчина, сообщает губернатор Гладков.

После удара ВСУ по городу Шебекино, Белгородской области, погибла женщина, а также ранен мужчина. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений женщина скончалась на месте», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Также он выразил соболезнования всем родным и близким погибшей.

Сообщается о раненном мужчине, который госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. У него диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Также уничтожена пристройка частного дома, а в соседнем здании пробита кровля и перебита линия электропередач.