В Приморье в ДТП с автобусом пострадали три человека

Инцидент произошел 10 июля в районе дома № 1 по улице Центральной. По предварительным данным, пассажирский автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Camry.
Как отмечает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, в момент аварии в салоне автобуса находились восемь человек. В аварии пострадали три человека, в том числе два подростка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.
Устанавливаются обстоятельства ДТП. На месте работают правоохранители.