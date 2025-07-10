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В Приморье в ДТП с автобусом пострадали три человека

В Артеме Приморского края рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. В ДТП пострадали три человека.

Инцидент произошел 10 июля в районе дома № 1 по улице Центральной. По предварительным данным, пассажирский автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Camry.

Как отмечает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, в момент аварии в салоне автобуса находились восемь человек. В аварии пострадали три человека, в том числе два подростка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

Устанавливаются обстоятельства ДТП. На месте работают правоохранители.