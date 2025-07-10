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После наезда самокатчика на 5-летнего мальчика в Копейске завели уголовное дело

После наезда самокатчика на 5-летнего мальчика в Копейске (Челябинская область) завели уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло вблизи торгово-развлекательного комплекса «Слава».

По предварительным данным, водитель арендованного электросамоката сбил ребенка, после чего скрылся. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

«По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)», — прокомментировали в региональном следственном управлении.

В настоящее время выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.