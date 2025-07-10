В Самаре ликвидируют мазутные озёра на бывшем полигоне «Зубчаниновка»

В 2025 году в Кировском районе Самары начнётся долгожданная очистка загрязнённых мазутом озёр, которые десятилетиями оставались серьёзной экологической проблемой на территории бывшего полигона «Зубчаниновка». Проект получил финансирование в размере 7 миллионов рублей из городского бюджета, что позволит провести основной этап работ уже в следующем году.
В 2026 году предусмотрено ещё 2,7 миллиона рублей на завершающие мероприятия по восстановлению окружающей среды. Такие изменения были официально закреплены в обновлённой экологической программе Самары до 2026 года, опубликованной на сайте мэрии 8 июля 2025 года.
По мнению специалистов, мазутные озёра давно представляли угрозу для экосистемы Кировского района. Загрязнённые водоёмы образовались в результате многолетней эксплуатации полигона и накопления промышленных отходов. Власти рассчитывают, что предстоящая очистка позволит снизить уровень токсичных веществ в почве и воде, а также предотвратить их дальнейшее распространение.
Местные жители неоднократно обращали внимание на неприятные запахи и ухудшение состояния окружающей среды. Реализация экологического проекта не только улучшит качество жизни в районе, но и станет важным шагом к восстановлению природного баланса на территории, которая долгие годы считалась неблагополучной с точки зрения экологии.