В Самаре ликвидируют мазутные озёра на бывшем полигоне «Зубчаниновка»

В 2025 году в Кировском районе Самары начнётся долгожданная очистка загрязнённых мазутом озёр, которые десятилетиями оставались серьёзной экологической проблемой на территории бывшего полигона «Зубчаниновка». Проект получил финансирование в размере 7 миллионов рублей из городского бюджета, что позволит провести основной этап работ уже в следующем году.