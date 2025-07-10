В Минске пассажиры пострадали в ДТП маршрутки с троллейбусом на площади Победы

В Минске водитель Mini Cooper спровоцировал столкновение троллейбуса и маршрутки. Подробности рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла в белорусской столице 9 июля. Примерно в 18.20 24-летний водитель автомобиля «Мини Купер», выезжая с улицы Киселева, на «кольцо» на площади Победы не пропустил троллейбус. При этом у водителя троллейбуса было преимущество при движении.
Из-за выехавшего «Мини Купера» троллейбус экстренно затормозил и в него врезалась маршрутка, ехавшая сзади. В ГАИ обратили внимание, что маршрутка въехала в троллейбус из-за несоблюдения безопасной дистанции.
В ДТП пострадали несколько пассажиров маршрутки. 68-летнюю пассажирку доставили в больницу для обследования. Еще троих пассажиров после осмотра бригадой скорой медицинской помощи отпустили, так как от госпитализации они отказались.
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