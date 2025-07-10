В Минске пассажиры пострадали в ДТП маршрутки с троллейбусом на площади Победы

Авария произошла в белорусской столице 9 июля. Примерно в 18.20 24-летний водитель автомобиля «Мини Купер», выезжая с улицы Киселева, на «кольцо» на площади Победы не пропустил троллейбус. При этом у водителя троллейбуса было преимущество при движении.