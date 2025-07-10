Жительницы Уфы предстанут перед судом организацию нелегального покерного клуба

По данным следствия, 42-летняя женщина в 2023 году арендовала подвал в жилом доме на улице Менделеева и оборудовала там покерный клуб. Помещение было оснащено специализированными столами, игровыми фишками и картами. В качестве крупье обвиняемая наняла трех женщин. Входной билет на игру стоил от полутора до десяти тысяч рублей.