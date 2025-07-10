Жительницы Уфы предстанут перед судом организацию нелегального покерного клуба

В Уфе завершилось расследование дела против четырех жительниц Уфы, обвиняемых в организации нелегального игорного заведения. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
По данным следствия, 42-летняя женщина в 2023 году арендовала подвал в жилом доме на улице Менделеева и оборудовала там покерный клуб. Помещение было оснащено специализированными столами, игровыми фишками и картами. В качестве крупье обвиняемая наняла трех женщин. Входной билет на игру стоил от полутора до десяти тысяч рублей.
Деятельность незаконного пресекла полиция. Все игровое оборудование изъято. На женщина завели уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Все материалы направлены в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
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