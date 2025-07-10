Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На поверхности реки Ангары у Иркутска обнаружили нефтяное загрязнение

Следы разлива нефтепродуктов выявили в районе Верхней Набережной.

Источник: Аргументы и факты

В акватории реки Ангары в пределах Иркутска обнаружено нефтяное пятно. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Специалисты оперативно локализовали загрязнение, установив по его периметру боновые заграждения. Для устранения последствий разлива нефтепродуктов был использован биоразлагаемый сорбент.

В настоящее время проводится оценка состояния окружающей среды. Специалисты выясняют причины загрязнения. В мэрии добавили, что распространения нефтепродуктов по реке Ангаре не наблюдается.

Ранее на реке Енисей произошло ЧП с теплоходом, который получил пробоину и частично ушл под воду. В результате инцидента произошел разлив мазута.