На поверхности реки Ангары у Иркутска обнаружили нефтяное загрязнение

В акватории реки Ангары в пределах Иркутска обнаружено нефтяное пятно. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Специалисты оперативно локализовали загрязнение, установив по его периметру боновые заграждения. Для устранения последствий разлива нефтепродуктов был использован биоразлагаемый сорбент.
В настоящее время проводится оценка состояния окружающей среды. Специалисты выясняют причины загрязнения. В мэрии добавили, что распространения нефтепродуктов по реке Ангаре не наблюдается.
Ранее на реке Енисей произошло ЧП с теплоходом, который получил пробоину и частично ушл под воду. В результате инцидента произошел разлив мазута.