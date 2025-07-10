Пьяный пациент вытолкнул из «скорой» девушку-фельдшера

В экстренные службы вечером 8 июля поступил сигнал о возможном наезде на пешехода в посёлке Новоселье. На вызов приехала «скорая», однако информация о сбитом пешеходе, как указано в публикации, не подтвердилась. Но на месте бригада медиков обнаружила нетрезвого мужчину и приняла решение госпитализировать его в Ломоносовскую больницу.