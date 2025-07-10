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Самолёт, который летел в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Новосибирске

Причиной таких мер стала неисправность санитарного оборудования.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Самолёт, выполнявщий рейс «Москва- Улан-Удэ» совершил вынужденную посадку в Новосибирске. Об этом сообщили КП-Иркутск в Восточном межрегиональном СК на транспорте.

— Посадка была в другом городе в связи с неисправностями санитарного оборудования, — уточнили в пресс-слежбе ведомства.

Также сотрудники надзорного органа заявляют, что это никак не связано с техничесим состоянием воздушного судна. Пассажиры улетели на резервном борте.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в аэропорту областного центра появилась стойка регистрации для пассажиров с ОВЗ. Также с начала 2025 года аэропорт принял почти два миллиона пассажиров.