Самолёт, который летел в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Новосибирске

Самолёт, выполнявщий рейс «Москва- Улан-Удэ» совершил вынужденную посадку в Новосибирске. Об этом сообщили КП-Иркутск в Восточном межрегиональном СК на транспорте.
— Посадка была в другом городе в связи с неисправностями санитарного оборудования, — уточнили в пресс-слежбе ведомства.
Также сотрудники надзорного органа заявляют, что это никак не связано с техничесим состоянием воздушного судна. Пассажиры улетели на резервном борте.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в аэропорту областного центра появилась стойка регистрации для пассажиров с ОВЗ. Также с начала 2025 года аэропорт принял почти два миллиона пассажиров.