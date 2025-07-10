Такими темпами могут найдут виновных: Дело о сгоревшей мансарде в пригороде Кишинева набирает обороты — прошли новые обыски, есть 10 подозреваемых

Расследование по делу о пожаре на мансарде жилого многоэтажного дома в Дурлештах набирает обороны. Обыски провели у владельца компании, ответственной за строительство здания. Изъяты разного рода документы. Как сообщили в Национальном центре по борьбе с коррупцией, по делу проходят десять подозреваемых.
Новые подробности по делу о пожаре на мансарде многоэтажного жилого дома, который произошел в мае этого года в пригороде Кишинева Дурлештах. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у владельца компании, ответственной за строительство здания. Как сообщили в Национальном центре по борьбе с коррупцией, изъяты носители информации и другие важные доказательства.
Ранее, следственные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам коррупционных преступлений, были проведены в отношении 13 человек, ответственных за оформление, авторизацию и строительство жилого дома в Дурлештах. Среди них — сотрудники примэрии в Дурлештах и муниципального предприятия «Chișinăuproiect», бывшие работники Агентства по техническому надзору и Управления по чрезвычайным ситуациям, а также прораб, проектировщик, технический руководитель, бенефициар строительства, владелец участка и другие лица, которые посредничали на этапе всех рабочих процессов. Десять человек находятся в статусе подозреваемых.
Национальный центр по борьбе с коррупцией отмечает, что следственные мероприятия продолжаются.
Напомним, 16 мая в мансарде жилого дома в Дурлештах вспыхнул серьезный пожар. Полностью сгорели 15 квартир дома, состоящего из 165 квартир. При том, что согласно авторизации на строительство, в здании должно было быть 150 квартир. По предварительной версии, представленной Генинспекторатом по чрезвычайным ситуациям, причиной возгорания стало несоблюдение правил использования открытого огня во время ремонтных работ на мансарде. 16 семей остались без крыши над головой, остальные пострадали от затопления при тушении пожара.
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