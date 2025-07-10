Такими темпами могут найдут виновных: Дело о сгоревшей мансарде в пригороде Кишинева набирает обороты — прошли новые обыски, есть 10 подозреваемых

Ранее, следственные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам коррупционных преступлений, были проведены в отношении 13 человек, ответственных за оформление, авторизацию и строительство жилого дома в Дурлештах. Среди них — сотрудники примэрии в Дурлештах и муниципального предприятия «Chișinăuproiect», бывшие работники Агентства по техническому надзору и Управления по чрезвычайным ситуациям, а также прораб, проектировщик, технический руководитель, бенефициар строительства, владелец участка и другие лица, которые посредничали на этапе всех рабочих процессов. Десять человек находятся в статусе подозреваемых.