В Подмосковье резко выросло число ДТП

Как сообщили «МК» в пресс-службе прокуратуры Московской области, за 6 месяцев в регионе зафиксировано 452 факта нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Это на 8,9% больше, чем за шесть месяцев 2024 года. Число смертельных аварий выросло на 27,4% и составило 172. Также заметно выросло число преступлений с использованием Интернета или в сфере компьютерной информации — на 23,5% (всего 10 456). Число хулиганств снизилось на 10,9%, разбоев — на 31%, квартирных краж — на 16,8%. Всего зарегистрировано 35 850 преступлений, что соответствует уровню прошлого года (снижение на 0,8%).