В Новокуйбышевске рецидивист стрелял в людей из газового оружия

По словам старшего лейтенанта юстиции Светланы Карпеевой, следователя СО ОМВД России по городу Новокуйбышевску, задержанный во время допроса рассказал о своих конфликтах с местными жителями. Он сообщил, что использовал приобретённое через Интернет газовое устройство в форме пистолета якобы для собственной «безопасности». Это устройство сделано из износостойкой пластмассы и предназначалось для распыления газа и свето-шумовых патронов.