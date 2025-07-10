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В акватории реки Ангары в Иркутске обнаружено нефтяное пятно

Вчера в районе улицы Верхняя Набережная на поверхности реки Ангара были выявлены следы нефтепродуктов. Администрация Иркутска незамедлительно информировала соответствующие контролирующие службы о возникшей экологической проблеме, сообщили в пресс-службе.

«Специалисты локализовали загрязнения, чтобы не допустить их дальнейшее распространение. Для этого они выставили боновые заграждения, а для обезвреживания нефтепродуктов применили биоразлагаемый сорбент», — сказано в публикации.

На текущий момент ситуация находится под контролем, угроза дальнейшего загрязнения исключена. Ведётся постоянный мониторинг экологического состояния участка реки, чтобы своевременно реагировать на любые изменения и обеспечить безопасность окружающей среды.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Ижевске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов на реке Старковка. Специалисты провели анализ проб воды из водоёма, однако ЧС пока продолжает действовать.