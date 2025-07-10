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Работники МЧС спасли четырех человек при пожаре квартиры в Минске

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека спасены работниками МЧС при пожаре в квартире на ул. Нововиленской в Минске, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Источник: МЧС

Сообщение о пожаре в Центральном районе Минска по ул. Нововиленской поступило 9 июля около 15.30. В двухкомнатной квартире горели балкон и кухня. На полу в коридоре горящей квартире спасатели обнаружили мужчину без сознания. Его вынесли на свежий воздух и передали медикам. Пострадавший с отравлением продуктами горения и термоингаляционной травмой госпитализирован в больницу скорой помощи.

С нижнего этажа работниками МЧС при помощи масок на спасаемого были выведены на улицу три человека, они не пострадали. Причина пожара устанавливается.