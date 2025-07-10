Работники МЧС спасли четырех человек при пожаре квартиры в Минске

Сообщение о пожаре в Центральном районе Минска по ул. Нововиленской поступило 9 июля около 15.30. В двухкомнатной квартире горели балкон и кухня. На полу в коридоре горящей квартире спасатели обнаружили мужчину без сознания. Его вынесли на свежий воздух и передали медикам. Пострадавший с отравлением продуктами горения и термоингаляционной травмой госпитализирован в больницу скорой помощи.