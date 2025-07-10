РИАН: Суд Самары получил материалы дела о покушении на депутата Госдумы Матвеева

Промышленный районный суд Самары получил материалы уголовного дела, связанного с покушением на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Согласно документам, 4 июля материалы были переданы судье Татьяне Керосировой, а 16 июля назначено заседание для решения вопроса о продлении меры пресечения обвиняемым, которые содержатся под стражей. Рассмотрение дела по существу отложено и состоится позже, пишет РИАН.
В деле фигурируют трое обвиняемых: двое — уроженцы Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летний подросток из Самары, чья личность не разглашается из-за несовершеннолетия. Всем им предъявлены обвинения в покушении на убийство, совершённом группой лиц, а также в хулиганстве с применением предметов, используемых как оружие. Некруз Бохиров дополнительно обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, а несовершеннолетний — в хулиганстве с применением насилия.
Инцидент произошёл 18 июля 2024 года в Промышленном районе на 9-й Просеке. По версии следствия, трое мигрантов шли по улице и задирали прохожих, что переросло в конфликт. Депутат вместе с водителем вышли из автомобиля, чтобы вмешаться и остановить драку. В ответ на просьбу прекратить противоправные действия один из нападавших ударил Матвеева камнем по голове, после чего злоумышленники применяли палки и кирпичи. Благодаря вмешательству очевидцев и сопротивлению пострадавших покушение не было доведено до конца.
По поручению председателя Следственного комитета РФ уголовное дело было переквалифицировано с хулиганства на покушение на убийство. Расследование длилось около девяти месяцев, в ходе которого были собраны все необходимые доказательства. В настоящее время все обвиняемые содержатся под стражей, и дело готовится к рассмотрению в суде.
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