РИАН: Суд Самары получил материалы дела о покушении на депутата Госдумы Матвеева

Инцидент произошёл 18 июля 2024 года в Промышленном районе на 9-й Просеке. По версии следствия, трое мигрантов шли по улице и задирали прохожих, что переросло в конфликт. Депутат вместе с водителем вышли из автомобиля, чтобы вмешаться и остановить драку. В ответ на просьбу прекратить противоправные действия один из нападавших ударил Матвеева камнем по голове, после чего злоумышленники применяли палки и кирпичи. Благодаря вмешательству очевидцев и сопротивлению пострадавших покушение не было доведено до конца.